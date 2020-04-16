Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры», которым предусматривается рассмотрение отклоненных комитетом поправок к законопроекту только в случае принятия парламентом отдельного процессуального решения, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №1043 проголосовали 242 народных депутата.

Так, законом дополнен регламент Верховной Рады новой статьей 1191 следующего содержания:

В случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемого Верховной Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, что в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре, отличной от установленной статьями 119, 120, 121 настоящего регламента.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанного решением Верховной Рады, принятым на пленарном заседании большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней (статья 117 настоящего регламента). Такое решение заносится в протокол пленарного заседания Верховной Рады.

2. В случае принятия Верховной Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения:

1) каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению;

2) каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения, поправки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

3. Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения, поправки, полученные в порядке, определенном частью второй настоящей статьи, и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, к которой включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

4. На пленарном заседании рассмотрение законопроекта во втором чтении по особой процедуре осуществляется в следующем порядке:

1) выступление председателя комитета или представителя главного комитета - до 2 минут;

2) обсуждение предложений, поправок, включенных в уточненной сравнительной таблице законопроекта, с возможным последующим голосованием по учету отклоненных или о подтверждении учтенных главным комитетом предложений, поправок, что предусматривает право на выступление:

инициатора отклоненной предложения, поправки - до 2 минут;

народного депутата, который требует поставить на голосование (для его подтверждения) предложение, поправку, учтенную главным комитетом, - до 1 минуты;

председателя или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждому оговоренному предложению, поправке - до 1 минуты;

3) принятие решения по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении (статья 123 настоящего регламента).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.