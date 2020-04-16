Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, были освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский);

2. Гриненко Николай (военный);

3. Илюхин Николай (гражданский);

4. Карась Владимир (правоохранитель);

5. Костев Евгений (гражданский);

6. Помеляйко Александр (гражданский);

7. Садовский Александр (гражданский);

8. Сирык Вадим (гражданский);

9. Шайдов Виктор (военный).

Также были освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский);

2. Можаев Валентин;

3. Мироныч Сергей;

4. Полозов Николай (гражданский);

5. Попова Алевтина (гражданская);

6. Русинов Сергей (гражданский);

7. Сливка Иван (гражданский);

8. Сливка Александр (гражданский);

9. Табачный Александр (гражданский);

10. Штиль Александр (гражданский);

11. Яковенко Александр (гражданский).

Как заявил руководитель ОП Андрей Ермак, продолжаются переговоры по освобождению украинцев, содержащихся в оккупированном Крыму и в России.

«Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц произошло в рамках формата «всех на всех». Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан», - заявил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что еще год назад не было активности по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня Украине удалось выстроить эффективную переговорную позицию.

«Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины. Программа освобождения «всех на всех» работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся коррективы. Все это - ради украинцев, которых должны извлечь из ада плена», - отметил руководитель Офиса президента.

Ермак поблагодарил всех, кто работает над освобождением украинцев.

Напомним, 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц.