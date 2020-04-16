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В Киеве монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата могут закрыть на карантин, сообщил мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что случаи заболевания обнаружили в Ионинском монастыре – мужском монастыре УПЦ (МП), расположенном на Зверинце в Киеве.

«Там сегодня работают санитарные врачи, и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин», - сказал мэр.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

15 апреля в Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

 
ForUm

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