По состоянию на 7:00 16 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Парышевского и Денисовецкого лесничеств, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Открытого огня не наблюдается.

Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.