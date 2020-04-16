также в разделеПроисшествия
В ВСУ уже зарегистрировано 28 случаев COVID-19 19
В Украине за сутки зафиксировано 397 случаев COVID-19 27
За сутки боевики 3 раза нарушили режим тишины 9
Среди пограничников зафиксирован первый случай COVID-19 13
В авто патрульных умер человек 23
Вспышку COVID-19 зафиксировали на Житомирщине 25
Пожары в Чернобыльской зоне: остались тлеть пни и древесина 13
В Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, 392 новых – за сутки 36
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранены 3 военных 9
Праздник приближается: Мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб 29
На Донбассе от разрыва миномета погиб военный, еще 8 травмированы 61
Почти 600 украинских медработников заразились COVID-19 25
В Минздраве допускают вспышку коронавируса после Пасхи 21
За сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 144
ГосЧС: Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет 58
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 11
ГосЧС: Пожар в Чернобыльской зоне не угрожает ЧАЭС 31
Пожар приблизился к Припяти и хранилищу радиоактивных отходов 153

По состоянию на 7:00 16 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Парышевского и Денисовецкого лесничеств, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Открытого огня не наблюдается.

Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги