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В Чернобыльском заповеднике камеры зафиксировали орланов-белохвостов.

«Пара в буквальном смысле: самка со взлохмаченными перьями на голове и чуть меньше пернатой подруги самец», - сообщается в Facebook заповедника.

Эти взрослые птицы зафиксированы на заповедной территории во время зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla).

В течение 28-29 декабря сотрудники ЧРЭБС насчитали 11 орланов.

Такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время зимовали южнее. Кроме того, специалисты не могли счесть всех орланов-белохвостов Заповедника, поскольку его территория – очень большая.
ForUm

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