В Чернобыльской зоне прокладываются новые туристические маршруты, сообщил член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

«Запущен процесс по радиационным измерениям новых интересных локаций и внесение их в список разрешенных для посещения», - отметил он.

Все предыдущие годы туроператоры работали по очень ограниченным маршрутам, на которых находятся ключевые объекты. В то время как большинство второстепенных, но исторически важных объектов, необходимых для полного раскрытия жизни на этих территориях и событий по ликвидации, находятся вне маршрутов.

Среди таких локаций могут появиться:

- весь город Припять (раньше передвижение по городу было ограничено 4 улицами);

– села Новошепеличи, Толстый Лес и др.;

- железнодорожная станция «Янов»;

- грузовой порт реки Припять;

- территория 3-й очереди строительства ЧАЭС;

- историческое ПУСО «Рудня Вересня»;

- Рассоха;

– села Машево, Теремцы, Ладыжичи;

«Ситуация с ограничением доступа к большому количеству мощно стимулировала нелегальные посещения Зоны, ведь заинтересованные полной историей туристы, не имевшие возможности официально посетить интересующий их объект, просто шли туда нелегально», - пишет Емельяненко.

Также, по его словам, «легализация новых маршрутов сделает невозможным влияние внутренних структур Чернобыльской зоны, которые не заинтересованы в развитии туризма и все эти годы активно создают препятствия».

Расширение маршрутов поможет не только увеличить количество посетителей, заинтересованных историей Чернобыля, но и сохранит от уничтожения объекты на отдаленных локациях, ведь туризм делает невозможными работы по распилу, - как это произошло с антенной ДУГА.

«Восемь лет туристы ежедневно приезжали к антенне и фотографировали ее состояние, мешая «металлистам» распиливать ее. И в этом году ей наконец-то был предоставлен статус недвижимого памятника Украины. Туризм спас достопримечательность и продолжает это делать по другим локациям Зоны», - отметил он.