В Чернобыльской зоне прокладываются новые туристические маршруты, сообщил член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
«Запущен процесс по радиационным измерениям новых интересных локаций и внесение их в список разрешенных для посещения», - отметил он.
Все предыдущие годы туроператоры работали по очень ограниченным маршрутам, на которых находятся ключевые объекты. В то время как большинство второстепенных, но исторически важных объектов, необходимых для полного раскрытия жизни на этих территориях и событий по ликвидации, находятся вне маршрутов.
Среди таких локаций могут появиться:
- весь город Припять (раньше передвижение по городу было ограничено 4 улицами);
– села Новошепеличи, Толстый Лес и др.;
- железнодорожная станция «Янов»;
- грузовой порт реки Припять;
- территория 3-й очереди строительства ЧАЭС;
- историческое ПУСО «Рудня Вересня»;
- Рассоха;
– села Машево, Теремцы, Ладыжичи;
«Ситуация с ограничением доступа к большому количеству мощно стимулировала нелегальные посещения Зоны, ведь заинтересованные полной историей туристы, не имевшие возможности официально посетить интересующий их объект, просто шли туда нелегально», - пишет Емельяненко.
Также, по его словам, «легализация новых маршрутов сделает невозможным влияние внутренних структур Чернобыльской зоны, которые не заинтересованы в развитии туризма и все эти годы активно создают препятствия».
Расширение маршрутов поможет не только увеличить количество посетителей, заинтересованных историей Чернобыля, но и сохранит от уничтожения объекты на отдаленных локациях, ведь туризм делает невозможными работы по распилу, - как это произошло с антенной ДУГА.
«Восемь лет туристы ежедневно приезжали к антенне и фотографировали ее состояние, мешая «металлистам» распиливать ее. И в этом году ей наконец-то был предоставлен статус недвижимого памятника Украины. Туризм спас достопримечательность и продолжает это делать по другим локациям Зоны», - отметил он.
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