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Сегодня в Вышгородское районное управление полиции поступило сообщение о том, что гражданин Республики Беларусь заблудился в зоне отчуждения, вблизи объекта ЗРЛС «Дуга» и хочет «сдаться» полиции.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевщины, 28-летний гражданин Республики Беларусь официально прибыл в Украину через пункт пропуска в Черниговской области. Однако 1 декабря незаконно проник в зону отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей.

Административные материалы будут направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.
ForUm

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