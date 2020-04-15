По состоянию на 07:00 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГосЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках, пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается, сообщает пресс-служба ГосЧС.

К тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГосЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ДСНС, которыми 14 апреля совершено 3 сбросы - 6 т воды).

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.