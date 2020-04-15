В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в результате лесных пожаров сгорели более 30% туристических объектов, сообщил директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.

«Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряны полностью много сел полесских... Потеряны даже некоторые металлические локации», - сказал он в эфире hromadske.

Планируются переговоры с администрацией для восстановления части локаций.

«Возможно даже с использованием современных технологий, как дополненная реальность. Потому что мы должны показать людям, по крайней мере, что здесь было», - объяснил он.

Емельяненко подчеркнул, что основные локации, такие как режимный город Чернобыль, город Чернобыль-2, военный городок с радиолокационной станцией и город Припять не пострадали.

Как сообщал ForUm, 4 апреля в 13:22 в ГосЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, продолжалась их ликвидация.

После 16:00 13 апреля произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м.

ГосЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара: в понедельник пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Днем 14 апреля пожар удалось потушить, но спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.