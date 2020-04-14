Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции безотлагательно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 13 апреля законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы по №№ 3320, 2339 и 1049), сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

В частности, это необходимые изменения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, усиление ответственности за умышленные поджоги и поддержка предложений президента Украины к законопроекту №1049. Эти законы уже направлен на подпись Президенту Украины.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира».