также в разделеПолитика
Разумков: Для борьбы с «поправочным спамом» изменят регламент ВР 10
Разумков: Официальных обращений о созыве внеочередного заседания ВР пока не было 14
Разумков подписал закон о рынке земли 94
Медведчук: Проголосованные изменения в бюджет-2020 – это циничный обман народа 65
Парламент разблокировал подписание закона о рынке земли 47
Шарий высоко оценил работу ОПЗЖ по противодействию продаже земли 28
В Раде началось внеочередное заседание 41
Сегодня нардепы будут голосовать без обсуждений 28
Президент ответил на петицию о возвращении Супрун 110
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19 36
Зеленский: Очень важно иметь свои корабли в этом месте 101
Зеленский посетил палаточный городок ВСУ для больных коронавирусом 59
Эксперт о Минских соглашениях: Или пересмотр, или «мир» с помощью ОПЗЖ 46
Правительство представило стратегию выхода Украины из карантина 127
«Ошибиться – не страшно»: Зеленский вступился за учителей онлайн-школы 107
Зеленский: Зарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тысяч 852
Аваков жестко раскритиковал обыски у Черновол 99
Вятрович подал в суд из-за отказа ГБР расследовать действия Ермака 38

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции безотлагательно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 13 апреля законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы по №№ 3320, 2339 и 1049), сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

В частности, это необходимые изменения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, усиление ответственности за умышленные поджоги и поддержка предложений президента Украины к законопроекту №1049. Эти законы уже направлен на подпись Президенту Украины.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги