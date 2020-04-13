Кабинет Министров выделил 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоэнерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должны быть выделены средства в сумме 44862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с пожарами в зоне отчуждения», - говорится в сообщении.

Дополнительные меры для предотвращения пожаров необходимы ввиду того, что, по сообщению ГосЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.

По информации Укргидрометцентра, тенденция последних лет - повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. «Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью», - отметили в министерстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ГСЧС всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.

Напомним, пожар на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован.

Пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС.