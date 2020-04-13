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Пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров. Об этом заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко во время онлайн-брифинга, передает РБК-Украина.

Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.

«Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают», - заявил он.

Напомним, пожар на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован.

Пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС. 

 
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