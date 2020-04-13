По состоянию на 20:00 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба ОГА.

Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в Вороновке, одна в Вознесенске.

Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются. В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования.

В течение дня за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19». Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Всего с начала 2020 за медицинской помощью обратилось 123 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 78 пациентов госпитализированы, 45 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 118 пациентов.

На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 93 человека имеют отрицательный результат, 14 проб в работе и 9 в стадии обследования.

Также с 7 по 12 апреля 2020 обследовано методом ПЦР 148 человек с диагнозом «пневмония» любой этиологии, контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за границы. Из них 3 человека с положительным результатом, 67 человек имеют отрицательный результат, 78 проб в работе

С 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учет было взято 3063 человек.

Напомним, о первых случаях коронавируса на Николаевщине стало известно только 11 апреля. Это последний регион, куда добралась инфекция.