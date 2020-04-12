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За сутки в Николавеской области выявили два новых случая заражени коронавирусом, в результате чего общее число COVID  в регионе достигло четырех, о чем говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Так, что после выявления короновируса у двух жителей села Вороновка Вознесенского района провели эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Были определены контактные лица, всего обследовали 31 человека.

«По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске», - говорится в сообщении.

Напомним, о первых случаях коронавируса на Николаевщине стало известно только 11 апреля. Это был единственный регион, куда инфекция не добралась.
ForUm

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