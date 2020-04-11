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Первые два случая коронавируса обнаружили у жителей Николаевской области, которые вернулись из Польши. Это последняя область Украины, где обнаружили коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Пришла оперативная информация — у нас нет ни одной области, в которой не зафиксированы случаи коронавируса. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксировали в Николаевской области, в Вознесенском районе. У людей, которые вернулись из Польши», — отметил Ляшко.

Санврач уточнил, что случаи не вошли в статистику за предыдущие сутки, но ему сообщили о том, что случаи есть.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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