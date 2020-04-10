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В выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах, сообщает пресс-служба ОГА.

«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим», - говорится в сообщении.

Будет ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.

АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.

В ОГА призвали граждан соблюдать ограничительные меры и оставаться дома.

Напомним, ранее режим максимального ограничения передвижения в выходных дни ввели Волынская и Закарпатская области.
ForUm

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