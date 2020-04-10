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Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что Верховная Рада будет делать с законопроектом о банках. Об этом он сказал на брифинге, сообщает 112 Украина.

«В украинском парламенте, такого еще никогда не было. 16 тысяч правок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента, потому что полгода, учитывая коронавирус, и если идя полностью по всем правкам, то это гораздо больше может быть», - сказал Разумков.

Разумков отметил, что пока не известно, когда Рада рассмотрит этот законпроект.

«16 тыс. правок - ну, вы не представляете, сколько. Если мы говорим о рынке земли - там было 4018 правок, это была такая кипа бумаг. То есть, я думаю, что если мы говорим о количестве таблиц к закону о банках так называемом, то это где-то плюс-минус мой рост», - добавил спикер.

По словам Разумкова, далее комитеты должны сформулировать таблицу, после чего ее рассмотрят.

«Что делать дальше - будем смотреть, есть и предложения относительно изменений к регламенту, вы знаете, что регистрировали их коллеги, есть предложения проводить консультации с теми и другими депутатскими фракциями, группами», - отметил спикер.

Он также отметил, что затягивать этот процесс так же никто не собирается, ни комитет, ни все фракции, группы, даже те, которые добавляли эти предложения, даже те, которые добавляли эти предложения.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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