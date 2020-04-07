Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные «хорошо выполнили свои обязанности», сбив авиалайнер «МАУ».

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

«Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана... Мы должны опираться на официальную информацию. Потому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить «черные ящики», для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой», - сказал он в эфире программы «Обратный отсчет» на телеканале «UA:Первый» в понедельник.

Как сообщал ForUm, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в январе.

«Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным», - сказал он в интервью «Hamdeli daily».

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.