Никто из военных не был арестован в связи со сбиванием украинского самолета в январе 2020 года, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи. Он также назвал это сбивание правильным шагом со стороны иранских военных, сообщает иранская служба Радио Свобода.

«Иранские военные совершили хорошо, сбив пассажирский самолет. Вопреки официальным заявлениям, из-за сбивания не было никаких арестов», - сказал политик и клирик среднего ранга Норузи в комментарии местном ежедневному изданию Hamdeli.

Ультраконсервативный представитель парламентской комиссии добавил, что самолет якобы «уже не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки».

Более того, Норузи настаивал на том, что самолет «Международных авиалиний Украины» якобы был в Израиле за неделю до атаки и там «его систему безопасности было сломано и перехвачено управление».

Депутат заявил, что, поскольку пассажирский самолет контролировал «кто-то другой», иранские военные не имели другого варианта, кроме как сбить его.

«Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо», - повторил Норузи, добавив, что считает бессмысленным арест ответственных за сбивание.

Иранские власти неоднократно заявляли, что самолет «МАУ» сбили вследствие «человеческой ошибки».

Президент страны Хасан Роугани и командиры Корпуса стражей Исламской революции пока не комментировали заявления Норузи. Однако Организация судоустройства вооруженных сил Ирана 6 апреля опровергла его слова относительно арестов и заявила, что «определенное количество людей было арестовано и привлечено к ответственности», не вдаваясь в детали.

В то же время Иран пока не выполнил требования нескольких стран и не передал «черные ящики» сбитого Боинга для профессионального исследования.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.