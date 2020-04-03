Национальная полиция Украина дальше проводит расследование о видео, на котором грузовик «сбивает» в то время кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили Радио Свобода в Следственном управлении НПУ.

«Осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве», - заявили в полиции.

Видео, которое возмутило сторонников Зеленского, базируется на его рекламном видеоролике, который появился в апреле 2019 года, перед вторым туром президентских выборов. Слова Зеленского прерывает проезд в кадре грузовика, после этого на зеленом фоне появляется надпись «У каждого своя дорога» и изображение белого порошка, который всасывается в скрученный кусок бумаги.

11 апреля 2019 Национальная полиция объявила о начале расследования из-за появления ролика.

25 июля 2019 команда Зеленского сообщила в телеграмме, что полиция нашла автора ролика с грузовиком, которому грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

21 августа 2019 правоохранители провели обыски у активиста молодежной организации Порошенко - «солидарной молодежи», волонтера «Відсічі» Дениса Любченко. Он подтвердил распространение ролика, но сказал, что нашел его в интернете. В Национальной полиции Украины не ответили, кто является подозреваемым, сославшись на тайну следствия.

В штабе тогдашнего кандидата в президенты Петра Порошенко сразу возразили причастность к изготовлению «черного пиара», но видео было опубликовано в телеграмме «Европейской Украины», которую связывают со штабом.

Во время избирательной кампании 2019 видеоролик стал вирусным, до сих пор в сети Youtube его демонстрирует сама команда Зеленского с заголовком «Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского».