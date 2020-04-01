В Киеве из-под обсервации в отеле «Козацкий» сбежали более 50 человек, которые вернулись из Катара. Об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию «из-за законодательных неточностей».

«Мы не можем удерживать людей силой», — отметил Геращенко.

При этом заместитель главы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.

«Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход», - отметил Геращенко.

Также в МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться об их здоровье.

«Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации», - подытожил Геращенко.

Напомним, 30 марта пассажиры, прибывшие в «Борисполь» рейсами из Бали и Катар, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Около 100 человек разместили в отеле «Казацкий» в Киеве. Однако часть людей сбежали. По их словам, в отеле «нечеловеческие условия» – очень холодно и очень дорогое питание (по 1200 гривен в сутки).