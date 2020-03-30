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Все пассажиры, прибывшие в «Борисполь» рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

«С самого момента, когда люди начали отказываться, продолжалась работа по убеждению их, что это жизненно необходимо. Часа 3 назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Затем их количество уменьшилось до 30 и теперь все согласились на этот шаг», - сказал он.

Пассажиры, которые двумя рейсами прилетели из Катара (часть из них – туристы из Бали), заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. Отмечалось, что все были изначально согласны на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту, но не на обсервацию в гостиницах.

Правоохранители вели с ними разъяснительную работу.

Напомним, вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта границы Украины будут закрыты полностью - и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
ForUm

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