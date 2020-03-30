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Сегодня в 6:00 государственное предприятие Министерства обороны Украины «Отель Казацкий» в Киеве разместило 100 человек, прибывших из Бали и Катара. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во исполнение требования президента Украины с целью обеспечения безопасности распространения эпидемии все, кто прибывает в страну, должны пройти обсервацию течение 14 дней. К госпредприятию «Отель Казацкий» обратилась местная власть с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса.

3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер. На них составлены административные протоколы.

«Отель Казацкий» находился 20 дней на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться к номерам. Сейчас восстанавливаются все функции отеля по обеспечению всем необходимым тех, кто будет находиться в обсервации. Решается вопрос восстановления высокоскоростного интернета. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны», - сообщил пресс-секретарь министра Светлана Павловская.

Напомним, все пассажиры, прибывшие в «Борисполь» рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Пассажиры, которые двумя рейсами прилетели из Катара (часть из них – туристы из Бали), заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. Отмечалось, что все были изначально согласны на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту, но не на обсервацию в гостиницах.
ForUm

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