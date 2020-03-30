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Часть людей, которые после возвращения с Бали заселились в отель «Казацкий» в Киеве, сбежали, сообщает «Киев Оперативный».

По их словам, в отеле «нечеловеческие условия» – очень холодно и очень дорогое питание (по 1200 гривень в сутки).

«Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен, чтобы не жить в таких условиях. На место даже приехал министр инфраструктуры Криклий, который пытался договориться с людьми, но пока это никаких результатов не дало», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что все пассажиры, прибывшие в «Борисполь» рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Пассажиры, которые двумя рейсами прилетели из Катара (часть из них – туристы из Бали), заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолет уже был в небе. Отмечалось, что все были изначально согласны на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту, но не на обсервацию в гостиницах.

Напомним, вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
ForUm

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