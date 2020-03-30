Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти, сообщает пресс-служба САП.

Так, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления.

30 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в Едрей по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».