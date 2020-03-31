Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в соответствии с требованиями Конституции срочно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 30 марта закон Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы под №№ 3268, 3254 и 3277). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

В частности, это законы относительно использования лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19 на территории Украины, обеспечения питания для военнослужащих, а также изменений в организации работы парламентских комитетов в условиях карантина. Эти законы уже переданы на подпись президенту.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» (законопроект зарегистрирован под № 3268) позволяет использовать без регистрации в Украине лекарственные средства для лечения коронавируса, если их эффективность доказана в других развитых странах, и они рекомендованы официальным органом США, стран-членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля.

Законом Украины «О внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих» (законопроект зарегистрирован под № 3254) разрешено Минобороны и МВД продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию для военнослужащих до конца 2020 года без проведения повторных закупок.

Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О комитетах Верховной Рады Украины» (законопроект зарегистрирован под № 3277) приняты изменения, позволяющие во время карантина проводить заседания комитетов в режиме видеоконференции.

Напомним, также в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине. Однако народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении.