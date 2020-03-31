Народные депутаты Украины зарегистрировали проекты постановлений, которыми предлагают отменить голосование за закон о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении.

До тех пор, пока парламент не рассмотрит эти постановления, закон не могут подписать ни спикер, ни президент. То есть закон не вступит в силу, сообщает hromadske.

Два постановления об отмене результатов голосования за закон о рынке земли зарегистрировали внефракционные депутаты-мажоритарщики: постановление №2178-10-П депутат Антон Поляков, а постановление №2178-10-П1 депутат Оксана Савчук.

Сейчас сопроводительные документы в постановления на сайте парламента отсутствуют, поэтому причины отмены голосования Верховной Рады за закон о рынке земли неизвестны.

В случае, если Рада проголосует большинством голосов хотя бы за одно из постановлений, то решение по закону о рынке земли будет считаться аннулированным.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.