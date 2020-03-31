Главным условием проведения следующего саммита лидеров стран «нормандской четверки» является выполнение договоренностей, которые были достигнуты на предыдущем саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-брифинга.

«Главным условием проведения саммита лидеров «нормандского формата» является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и всегда делает все для того, чтобы это выполнить. Но, к сожалению, не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты», - сказал он.

Ермак отметил, что среди главных требований также – прекращение огня на Донбассе. Но обстрелы, к сожалению, продолжаются. Руководитель Офиса президента отметил, что украинские бойцы будут давать ответ на такие шаги врага, однако это не меняет стремлений Украины к миру.

«Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам – наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам. Но это не остановит наши стремления к миру и выполнения существующих сегодня договоренностей. В первую очередь это Минские договоренности, которые сегодня является единственной платформой для продолжения переговоров», - сказал он.

Что касается консультативного совета, о создании которого шла речь во время встречи Трехсторонней контактной группы, Ермак сообщил, что этот вопрос обсуждался в формате телефонного разговора политических советников «Нормандской четверки».

«Идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются», - констатировал руководитель Офиса Главы государства.

Ермак рассказал, что во время заседания ТКГ 11 марта, в котором он участвовал, обсуждалась, в частности, инициатива по созданию Консультативного совета с участием граждан Украины из числа внутренне перемещенных лиц.

«Хочу напомнить, что в Минских договоренностях есть подписи представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР». В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий», - отметил Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, Украина никогда не вела и не будет вести переговоры с «ДНР/ЛНР» и с террористами, но готова говорить с украинскими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях и не являются участниками войны на Донбассе.

«Мы хотели прекратить монополию представителей «ЛНР» и «ДНР» на представительство отдельных районов Донбасса», - сказал он, отметив, что Консультативный совет является реализацией идеи устранения этой монополии.

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними.

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.