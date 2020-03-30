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Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.

Позже Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов.

ВР приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Верховная Рада приняла закон №3275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)».

Также Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств.

Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.

В Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19.

Сергея Сивохо и Максима Ткаченко освободили от выполнения обязанностей советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом 30 марта аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос «Детектора медиа».

Вследствие заражения коронавирусом в больнице скончался житель Черновцов пожилого возраста.  

Кабинет Министров принял решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными народным депутатом из фракции «Слуга народа» Гео Леросом видеозаписями о якобы «торговле» государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.
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