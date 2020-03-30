Верховная Рада приняла закон №3275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)».

За соответствующее решение проголосовали 312 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник, сообщает Укринформ.

Принятым документом предусматривается предоставление дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

В частности, введение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса COVID-19; расширение оснований для продления процессуальных сроков, установленных судом или законом; обеспечение исполнения судебных решений; введение ответственности за совершение общественно-опасных деяний в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, предусматривается введение временного упрощения производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса COVID-19 и упрощение процедуры их закупки; обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи, а также - отсрочку представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

Закон предусматривает внесение изменений в ряд законодательных и кодифицированных актов.

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.