Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов, сообщает пресс-служба ВР.
За назначение Степанова проголосовали 246 народных депутатов, Марченко – 256.
Новоназначенные члены Кабинета Министров приняли присягу перед Верховной Радой.
Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.
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