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Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов, сообщает пресс-служба ВР. 

За назначение Степанова проголосовали 246 народных депутатов, Марченко – 256.

Новоназначенные члены Кабинета Министров приняли присягу перед Верховной Радой.

Напомним, сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.
ForUm

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