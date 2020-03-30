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Вследствие заражения коронавирусом в больнице скончался житель Черновцов пожилого возраста.  Об этом сообщил мэр города  Алексей Каспрук.

«Обращаюсь к другим. Еще раз... И еще раз... Берегите родителей, берегитесь сами... То, что вы чувствуете себя здоровым, ничего не значит... Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы, - написал он в Facebook. - Похоронят без вашего присутствия, потому что наверняка в это время будете в обсервации или не дай бог в больнице».

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.
ForUm

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