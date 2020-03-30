Верховная Рада на внеочередном заседании приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств.

За соответствующий проект законно №3268 проголосовали 312 народных депутатов, сообщает пресс-служба ВР.

Законом разрешено применение лекарственных средств, рекомендованных официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской Народной Республики, Японии для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не определены инструкцией по применению, при условии наличия доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) и/или, если эти лекарственные средства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране.

Соответствующие изменения внесены в ст. 44 Основ законодательства Украины о здравоохранении и ч. 8 ст. 7 Закона Украины «О лекарственных средствах».

Заключительными положениями закона Кабинету Министров Украины поручено обеспечить:

в недельный срок разработку и утверждение Министерством здравоохранения Украины нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего закона;

проведение экспертизы регистрационных материалов и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19);

проведенин экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), и существенных поправок к ним, при условии представления таких материалов, изложенных на украинском или английском языке, в срок до 5 календарных дней;

осуществление Министерством здравоохранения Украины неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в установленном им порядке;

осуществление Министерством здравоохранения Украины мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в установленном им порядке.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение трех месяцев со дня опубликования.

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.