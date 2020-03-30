Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинсцев, которые возвращаются из-за границы», - написал он в Telegram в воскресенье вечером.

Ранее в тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы, которые не успели вернуться на родину до 28 марта, после возвращения будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

Сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать отели.

До этого возвращавшиеся из-за границы украинцы подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.

По данным Министерства иностранных дел, в Украину уже вернулись более 144 тысяч граждан.