Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата главы Офиса президента Украины», - сказали в бюро.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом Генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:

ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,

ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,

ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.