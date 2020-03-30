Сергея Сивохо и Максима Ткаченко освободили от выполнения обязанностей советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом 30 марта аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос «Детектора медиа».

«По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», - говорится в сообщении.

Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.

Сергей Сивохо – украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу «Лига Смиха», играл в КВН. На внеочередных парламентских выборах баллотировался по 49-му одномандатному округу – это Константиновка, Дружковка, Константиновский и Красноармейский районы Донецкой области, однако в Верховную Раду не прошел.

Максим Ткаченко был директором и совладельцем ООО «Квартал-концерт» из группы «Квартал» и театрально-концертного агентства ООО «Нью Фридом», до 2014 года руководил компанией «Мастер-шоу» в Луганске, которая занималась организацией концертов и гастролей звезд эстрады; экс-руководитель компании «Квартал-концерт». На внеочередных парламентских выборах 2019 Максим Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам «Слуги народа».

21 октября 2019 Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Как сообщал ForUm, советник Секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что Украина не может вступить в НАТО из-за «внутреннего конфликта».

Ранее Сивохо анонсировал запуск «Национальной платформы примирения и единства», цель которой «наводить мосты» между свободной и оккупированной территориями Украины.

В февраля вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине. После этого Сивохо перенес дату презентации «платформы примирения и единства».

12 марта Сивохо заявил, что неизвестные сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Секретарь Совета Алексей Данилов осудил нападение на Сивохо, но отметил, что тот не представляет позицию СНБО.