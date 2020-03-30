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В Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19, сообщает пресс-служба Мнздрава.

«Такие пункты развернуты по всей Украине на территории больниц первой волны госпитализации. Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направленные врачом или транспортировка бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределение еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)», - пояснили в ведомстве.

Первичная скрининговая медицинская сортировка включает:

  • надевания медицинской маски на пациента и его сопровождение;
  • бесконтактное измерение температуры тела пациента;
  • короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).

Как пояснили в ведомстве, это позволит медработникам распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только больных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

Выполнение работ осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктора Ляшко.
ForUm

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