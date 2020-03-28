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Перед закрытием украинских границ из Молдовы успели эвакуировать 68 граждан Украины из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Молдове.

Как сообщается, после поручения украинских властей Посольство организовало еще один спецрейс по маршруту «Кишинев - Одесса» для возвращения граждан Украины домой.

Таким образом, 27 марта 45 украинцев вернулись на домой. В общем, после введения карантинных ограничений домой смогли вернуться 68 граждан.

Напомним, бывший санврач рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.
ForUm

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