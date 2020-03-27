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Пик заболеваемости в Украине коронавирусом будет через 2-3 недели, но он довольно быстро пойдет на спад из-за приобретенного иммунитета и повышения температуры воздуха.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, летом вирус значительно уменьшит свою активность, но опять может вернуться осенью.

«Думаю, пик будет через 2-3 недели, но он очень быстро пойдет на убыль. Начнет срабатывать иммунитет, циркуляция вируса резко снизится. Как быстро он рос – так же быстро начнет спадать. Плюс солнце, тепло, удлиненный световой день, карантинные мероприятия сработали. Уже в мае эпидемия перейдет на уровень отдельных случаев, возможно, не единичных, а десятков. Но точно это не будут сотни и тысячи. Меня больше пугает осень, когда возможно продолжение или коронавируса, или нового штамма гриппа. Важно, чтобы к тому времени власти очень хорошо подготовилась, а у украинцев вернулось доверие к отечественной медицине и врачам, которых так пренебрежительно дискредитировали», – подытожил он.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.
ForUm

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