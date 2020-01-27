Офис генерального прокурора направил в Болгарию материалы для экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

«Направили соответствующие документы в правоохранительные органы Болгарии», - сообщили в ведомстве, отметив, что реакции болгарской стороны пока нет.

Также должен быть решен вопрос экстрадиционного ареста Левина.

Как сообщалось, 24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Гандзюк.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае 2019 Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, 25 ноября сумму залога ему снизили с 2,5 млн грн до 1 млн 150 тыс. грн.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.