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Війна

Сирський пояснив, чому армії доведеться змінюватись: що диктує нова війна

Сирський пояснив, чому армії доведеться змінюватись: що диктує нова війна

Сучасна війна швидко змінюється під впливом технологій. Це вимагає від армії не лише постійно пристосовуватися до нових умів, а й переглядати підходи до управління та організаційну структуру.

Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після участі в експертній зустрічі, яка відбулася 30 жовтня у Києві.

Чому сучасна війна змушує армію змінюватися

За словами Сірського, технологічний прогрес безпосередньо впливає на способи ведення бойових дій. Через це війську потрібно не тільки адаптуватися до змін, а й переглядати саме мислення, методи управління та організаційну побудову.

За словами Сирського, розуміння потреб війська, ситуації в армії та умів на фронті є важливим для всіх, чиї рішення впливають на обороноздатність країни.

Як бойовий досвід має впливати на зміни в армії

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що практичні зміни у війську мають спиратися на бойовий досвід. Це стосується підготовки, управління та забезпечення військових підрозділів.

"Від якості цієї роботи залежатиме успішність виконання бойових завдань і збереження життя наших воїнів", – зазначив Олександр Сирський.

 Автор: Галина Роюк

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