Демократичні чвари можуть залишити Сенат США під контролем прибічників Трампа

У Демократичній партії США загострився внутрішній конфлікт напередодні проміжних виборів. Конгресвумен від Мічигану Гейлі Стівенс, яка програла внутрішньопартійні вибори кандидату в Сенат Абдулу Ель-Сайєду, несподівано підтримала його суперника-республіканця Майка Роджерса.

Про це повідомляють ABC News та інші американські медіа.

Стівенс відмовилася підтримувати кандидата від власної партії й оголосила про підтримку Роджерса, колишнього конгресмена та агента ФБР, який 14 років працював у Палаті представників США й очолював там комітет з питань розвідки.

Своє рішення вона оголосила 1 листопада у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X. Стівенс заявила, що Ель-Сайєд більше не хоче бачити її у своїй передвиборчій кампанії, тому вона підтримує його опонента.

Конфлікт між демократами загострився після тривалого протистояння Стівенс та Ель-Сайєда. Влітку конгресвумен програла йому праймериз із невеликим відривом. Після цього вона формально підтримала однопартійця, однак суперечки між ними не припинилися.

Зокрема, Стівенс вимагала від Ель-Сайєда засудити рекламний ролик сторонньої організації, у якому американську військову допомогу Ізраїлю пов’язували зі зростанням вартости життя у США. Вона вважала таку рекламу антисемітською та звинувачувала свого однопартійця в поширенні ворожої риторики. Ель-Сайєд наголошував, що його штаб не має стосунку до створення цього ролика.

Конфлікт має й ідеологічне підґрунтя. Стівенс належить до поміркованого крила демократів і підтримує Ізраїль. Натомість Ель-Сайєд дотримується лівіших поглядів, виступає на підтримку палестинців і проти американської військової допомоги Ізраїлю.

Рішення Стівенс викликало обурення серед однопартійців. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав її вчинок «огидною зрадою». Керівництво Демократичної партії Мічигану також розкритикувало конгресвумен. Крім того, після її рішення про підтримку Роджерса частина працівників її команди залишила посади.

Водночас президент США Дональд Трамп похвалив Стівенс за підтримку республіканця та назвав її рішення проявом мужності. Самого Ель-Сайєда він раніше різко критикував, зокрема називав «джихадистом».

Мічиган є одним із ключових штатів у боротьбі за контроль над Сенатом, який складається зі 100 членів. Місце, за яке змагаються Роджерс та Ель-Сайєд, нині належить демократам. Його втрата ускладнить для партії боротьбу за більшість у верхній палаті Конгресу.

За даними опитувань, які наводилися перед виборами, Ель-Сайєд випереджав Роджерса приблизно на п'ять відсоткових пунктів.