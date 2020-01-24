Правительство приняло постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Своим постановлением правительство определило механизм, по которому будут использовать эти бюджетные средства в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

«Эта программа - отличная площадка для предпринимателей открыть собственное дело в Украине, а это новые рабочие места уже в 2020 году», - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На следующей неделе к программе должны присоединиться три крупнейших государственных банкп Украины. Подготовка к старту доступного кредитования для предпринимателей идет по плану - уже с февраля оно заработает для малого и микробизнеса.

Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

«Важно отметить, что эта программа - это один маленький пазл большой программы кредитования, над которой мы работаем совместно с Национальным банком. Доступные кредиты должны стать нормой в Украине», - добавил Гончарук.

Напомним, 21 января президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства».

Верховная Рада приняла данный закон 14 января.