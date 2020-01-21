Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.
Отмечается, что программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.
Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.
Также поддержка предпринимателей будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.
Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 14 января.
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