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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.

Также поддержка предпринимателей будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 14 января.
ForUm

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