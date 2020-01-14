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Верховная ада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» «относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №2589 проголосовали 226 народных депутатов.

Принятый закон направлен на реализацию программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций, создание новых рабочих мест, расширение малого бизнеса, создание новых предприятий, возвращения трудовых мигрантов и т.д.

Законом внесены изменения в статьи 1, 12 и 14 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» и приложения №2 и №3 к Закону (с вступлением в силу таких изменений с 1 января 2020 года).

Так, предполагается на 2020 год включить в источники финансирования специального фонда государственного бюджета средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

Соответственно целом и по специальному фонду государственного бюджета предлагается увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн, определить в такой сумме показатель «Возвращение бюджетных средств с депозитов, поступление в результате продажи/предъявления ценных бумаг» (код 601100) и бюджетные назначения Министерству финансов по новой бюджетной программе «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» (код 3501540).

 
ForUm

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