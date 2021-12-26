также в разделеЭкономика
НБУ утвердил график работы СЭП и банков на новогодние праздники 7
Весенняя посевная кампания значительно подорожает 11
Украинцам рассказали, чем выгоднее отапливать жилье 85
Украинцам рассказали, как сократить расходы на отопление 34
Эксперт назвал причины подорожания круп в Украине 14
Шмыгаль предупредил украинцев о новых правилах оплаты услуг ЖКХ 283
Податківці попереджають про підвищення штрафів 17
НКРЭКУ утвердила новые тарифы на распределение газа для населения 86
Хлебобулочные изделия в Украине могут подорожать на 35% 24
Ермак: В Украине запущено производство беспилотников Bayraktar 22
В Минагрополитики решили поддержать животноводство 38
В Украине собираются производить водородные газотурбинные двигатели 36
Кабмин думает, как поддержать хлебопекарей при аномальных ценах на газ 14
Экспорт товаров в Израиль увеличился на 14% 13
Цены на газ в Европе резко упали после рекордного роста 37
Украинские кондитеры сокращают производство из-за дорогого газа 16
Мировые цены на сырье выросли в 2021 году: причины 14
Шмыгаль заявил о существенном прогрессе в выполнения Соглашения об ассоциации 31

В Украине в 2021 году в рамках льготного кредитования выдано в три раза больше средств, чем в 2020 году. 30 тысяч бизнесов из разных регионов Украины получили дешевый ресурс для развития собственного дела.

Как пишет Дело, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году мы вышли на рекордные уровни кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках президентской программы "5–7–9%" в 2021 году было выдано около 65 млрд грн доступных кредитов. Еще около 7 млрд грн выдано в рамках другой программы – "портфельных гарантий от государства". Общий объем программ льготных кредитов в этом году более чем в три раза превысил предыдущий год", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "30 тысяч бизнесов из разных регионов и отраслей получили дешевый ресурс для развития и поддержки собственного дела".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги