В Украине в 2021 году в рамках льготного кредитования выдано в три раза больше средств, чем в 2020 году. 30 тысяч бизнесов из разных регионов Украины получили дешевый ресурс для развития собственного дела.

Как пишет Дело, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году мы вышли на рекордные уровни кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках президентской программы "5–7–9%" в 2021 году было выдано около 65 млрд грн доступных кредитов. Еще около 7 млрд грн выдано в рамках другой программы – "портфельных гарантий от государства". Общий объем программ льготных кредитов в этом году более чем в три раза превысил предыдущий год", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "30 тысяч бизнесов из разных регионов и отраслей получили дешевый ресурс для развития и поддержки собственного дела".