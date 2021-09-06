Наблюдательный совет Приватбанка утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложен портфель более 90 тыс. «безнадежных» кредитов.

Отмечается, что условия продажи будут «максимально честными и прозрачными» - права требования по таким портфелям будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка. Именно установление на законодательном уровне новых профессиональных и этических требований для компаний на этом рынке и стало отправной точкой для реализации банком такого проекта.

«Приватбанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке. Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будет превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них», - отметила заместитель председателя правления Приватбанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

По информации пресс-службы банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.