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На выполнение задания президента Владимира Зеленского Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что с прошлой осени ряд банков начали предоставлять ипотеку под 10%, но президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.

«Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан», - отметил Зеленский.

Постановление «Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов», которое правительство утвердило сегодня на выполнение задания президента, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи смогут приобрести новое жилье.

Кроме того, ипотечное кредитование будет способствовать развитию экономики и создавать дополнительные стимулы для украинцев оставаться жить и работать на родине.

Это постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.
ForUm

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