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В Министерстве иностранных дел дали рекомендации гражданам Украины, которые планируют совершить поездку в Китай или уже находятся на территории этой страны, в связи с распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), сообщает УНИАН.

Так, в МИД советуют при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубэй), в котором наибольший риск заражения.

Среди советов - принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу; избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное; не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний; использовать специальные маски для защиты органов дыхания; мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе.

В случае симптомов, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение. В МИД просят граждан Украины отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/ua), следовать рекомендациям местных органов власти.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцев просят безотлагательно обращаться по номерам «горячих линий» в Посольство Украины в КНР (+8613701230647) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.
ForUm

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