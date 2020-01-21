Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официальной повестки, но он придет свидетельствовать в бюро 24 января.

Об этом заявил адвокат Игорь Головань в комментарии Украинской правде.

«Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестка лишь на 24 января. Сообщение есть о 21-м. Но повестка - документ - есть лишь на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января».

Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

По словам адвоката, в ГБР часто делают «какие-то незаконные вещи» - например, присылают какие-то документы на WhatsApp.

20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований за повестками о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году. Допрос запланирован на 24 января.

Как известно, после прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко открыт ряд производств, к которым причастен юрист Андрей Портнов - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель главы АП времен Януковича, также знакомый с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.

13 августа 2019 суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного ухода от налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой», у Порошенко от «детектора лжи» отказались.

17 сентября 2019 суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбацком», который ранее принадлежал Порошенко.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Порошенко.

18 января Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос Порошенко как свидетеля в уголовном производстве по его возможной госизмене при подготовке «Минских соглашений» от 2015 года.

В тот же день пресс-служба партии «Европейская солидарность» заявила, что явка Порошенко на допросы в ГБР возможна при условии надлежащего вручения повесток.